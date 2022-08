Sextortion. Il fenomeno dei ricatti sessuali che coinvolge molti adolescenti

Si chiama Sextortion, letteralmente ricatto sessuale. Un fenomeno in perenne crescita nell'era dei social. Tra le vittime molti adolescenti. Sono centinaia le segnalazioni che la polizia postale riceva ogni anno.

Un enorme potenziale di pericolosità, spiegano gli esperti.

Tutto inizia con qualche conversazione sui profili social, apprezzamenti e like. Poi si passa a video e richieste che si fanno man mano più spinte.

Nei giorni seguenti, il martellamento online include la richiesta di somme di denaro con la minaccia che, in caso di mancato pagamento, il materiale verrà diffuso.

Una situazione in cui le vittime tendono a non confidarsi, in particolare con i genitori. Ragione per cui il fenomeno è sottostimato.

La polizia postale consiglia dunque di non cedere al ricatto, perché le richieste si farebbero più insistenti, di non vergognarsi, di non cancellare i messaggi scambiati con gli estorsori, non chiudere i profili social su cui ai viene contattati, ma fare gli screen shot di conversazioni e minacce, nonché di segnalare sul portale www.commissariatodips.it per chiedere aiuto, ricordando che chi ha più di 14 anni può sporgere una denuncia, anche in modo autonomo. Analoghi consigli anche per i genitori, evitando di giudicare irresponsabile il comportamento dei ragazzi

Nel servizio di Antonio Scoppettuolo, Giulia Martucci, vice questore aggiunta della Polizia di Stato