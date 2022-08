Incidenti stradali prima causa di morte tra i giovani

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra giovani. L'allarme arriva dalle associazioni per la sicurezza stradale. Solo a luglio scorso 18 vittime tra Roma e provincia, quasi tutte sotto i 30 anni. Una strage che non ha risparmiato pedoni, ciclisti, automobilisti. Mazzi di fiori, vasi e altre testimonianze sulle strade in ricordo delle vittime. Sono passati tre anni dal tragico incidente nel quale hanno perso la vita Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Era la notte tra il 21 e 22 dicembre 2019 quando le due giovani, appena sedicenni, furono travolte da un'auto mentre attraversavano Corso Francia.

Il servizio di Rossella Santilli