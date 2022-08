Le immagini inchiodano il ladro. Sventato un furto all'ufficio postale

Sventato a Roma un tentativo di furto ai danni di Poste Italiane. Questa volta preso di mira non un Ufficio Postale ma il Centro di Distribuzione “Roma Eur” (sito in via Ferdinando Baldelli, zona San Paolo-Ostiense), dove avviene la lavorazione di corrispondenza e pacchi di Poste Italiane S.p.A., già oggetto nella notte del 12 agosto di un precedente attacco conclusosi con l’arresto da parte delle Forze dell’Ordine dei due malviventi.

Nella notte tra il 27 e 28 agosto alle 02:39, dai sistemi di sicurezza a protezione del Centro di distribuzione dell’Eur, sono pervenute agli operatori della Situation Room (SR) di Roma, il centro di sorveglianza competente per territorio, le immagini delle telecamere di un individuo intento a forzare la porta di ingresso. Immediatamente allertate le forze dell'ordine: alle 02:52 La Polizia è arrivata sul posto, mettendo in fuga il malvivente.