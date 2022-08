Terzo Polo, i candidati nel Lazio

Saranno Elena Bonetti, Maria Elena Boschi, Roberto Giachetti e lo stesso Carlo Calenda alcuni dei candidati nel Lazio del cosiddetto Terzo Polo, la lista unica di Azione e Italia Viva - nel simbolo il nome Calenda e la scritta Renew Europe - che aspira a rompere il bipolarismo alle prossime elezioni del 25 settembre.

Nella competizione per i 36 seggi da deputato e i 18 da senatore - una parte dei quali nella quota proporzionale, altri nei collegi uninominali - la lista ha presentato candidati in tutti i collegi nelle due circoscrizioni in cui è diviso il Lazio. Tra i nomi che si leggono, anche quelli di Roberto Giachetti, Valentina Grippo, Mario Raffelli alla Camera, mentre aspirano a uno scranno al Senato, insieme allo stesso Calenda candidato all'uninominale nella quota proporzionale, anche Raffaella Paita, Luciano Nobili, Filippo Rossi. Tutti uniti da un programma - quello di Italia Viva e Azione - che punta sulla continuità dell'esecutivo presieduto da Mario Draghi e su una tradizione di riformismo a partire dal governo Renzi perché - si legge - in Italia le riforme sono state bloccate prima dai conservatorismi, poi dai populismi di destra e di sinistra.