Centrodestra, programmi e candidati nel Lazio

La coalizione di centrodestra si presenta agli elettori nei collegi uninominali con i simboli dei quattro partiti che la compongono sopra la scritta "per l'italia". Oltre a Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, c'è la lista di “Noi Moderati, che tiene insieme le formazioni centriste che fanno riferimento a Maurizio Lupi, Giovanni Toti, Lorenzo Cesa e Luigi Brugnaro, che nel Lazio ha candidati solo nella quota proporzionale. Il programma delle quattro liste unite è elaborato in quindici punti, il primo dei quali è la collocazione "atlantica e occidentale dell'italia" insieme alla tutela dell'"interesse della Patria". E poi si snoda su tutti i temi, dalle infrastrutture al fisco, dalla sicurezza allo sport, dalle infrastrutture alle politiche migratorie.

A un mese al voto la campagna elettorale è in corso. Matteo Salvini a Cassino e Frosinone ha presentato liste e candidati ed ha ribadito l'impegno ad azzerare la legge Fornero, Fratelli d'Italia sottolinea che il centrodestra penserà anche alle partite iva e agli autonomi, Paola Binetti, candidata di noi moderati, si sofferma sul dovere, per il nuovo governo, di mettere il punto finale alla ricostruzione dopo il terremoto.

Da Silvio Berlusconi ad Anna Maria Bernini, da Maurizio Gasparri fino al coordinatore Antonio Tajani: sono solo alcuni dei candidati che Forza Italia presenta nel Lazio in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Gli Azzurri, nella conferenza stampa di presentazione della lista in regione, ribadiscono la convinzione che il voto, soprattutto nella capitale, sarà determinante per stabilire il vincitore della sfida elettorale. Per questo tutti i partiti della coalizione puntano su big nei vari collegi, a partire dalle sfide uninominali, che uniscono le tre principali liste con nomi condivisi.