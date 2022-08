Tribunale di Roma, pochi magistrati: i nuovi processi sospesi per sei mesi

Nel servizio l'intervista a Vincenzo Comi, Presidente Camera Penale Roma



Il tribunale è sotto organico e i processi slittano. Succede a Roma dove per fare fronte alla carenza di personale negli uffici giudiziari il Presidente del palazzo di giustizia di Piazzale Clodio Roberto Reali con un provvedimento del 12 agosto, ha stabilito che a decorrere dal 15 ottobre e per i prossimi sei mesi non saranno più assegnati ai tribunali collegiali i procedimenti provenienti dal Gup. Dunque slittano in avanti i processi che vengono dall’udienza preliminare.

Una decisione presa per consentire ai magistrati in servizio di completare il lavoro sui fascicoli pendenti. Una decisione però che ha sollevato perplessità: "Signor Presidente il suo provvedimento è inaccettabile, scrive il direttivo della camera penale di Roma in una lettera aperta.

Si trovi un'altra soluzione alla carenza di organico, sottolinea il direttivo che chiede al Presidente Reali di "revocare il provvedimento".