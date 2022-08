Dopo lo stop per il Covid torna la sagra della pasta alla Gricia

Nella frazione di Grisciano ad Accumoli, al via, dopo due anni di stop causa pandemia, alla trentesima edizione della pasta alla Gricia. Il guanciale sfumato con vino della zona e il pecorino sempre del posto, sono il segreto di questo piatto, semplice ma gustosissimo, famoso in tutto il mondo che prende il nome proprio dalla piccola frazione, distrutta dal terremoto che affaccia sulla via Salaria, dove sono aperti diversi cantieri. Simbolo di speranza e ripartenza questa edizione della sagra della pasta alla Gricia vede riunita tutta la comunità. Attesi fino a questa sera tanti turisti