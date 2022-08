Tutti a guardare le Perseidi

C'è chi prepara le stuoie per scendere in spiaggia, chi le coperte per un prato in montagna. Bisogna essere pronti, con una buona scorta di desideri, per la pioggia di stelle della notte di San Lorenzo. In realtà le Perseidi non sono altro che una scia di meteore che segue il passaggio della cometa Swift-Tuttle: la scienza è affascinante quasi quanto la poesia.

Per osservarle bisogna scegliere un luogo aperto e non inquinato da luci artificiali, anche se quest'anno la luna piena disturberà la visione.

Tantissime nel Lazio le iniziative per assistere al fenomeno insieme. I borghi di Subiaco e di Castelnuovo di Porto hanno aderito all'iniziativa "Il borgo dei desideri": si può inviare il proprio desiderio e il più bello sarà premiato. A Santa Severa, serata di musica lirica a ingresso libero dal titolo "E lucean le stelle". Al parco di Bracciano Martignano, trekking per raggiungere il belvedere di S. Bernardino dove sarà posizionato un telescopio. Numerosi gli appuntamenti anche nella Capitale.

Nel nostro servizio, Gianluca Masi, Astrofisico - Virtual Telescope Project.