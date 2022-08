Materassi e bauli per strada, ma la multa arriva per un sacchetto sbagliato

La storia di Elisabetta Pavanello, milanese, a Roma da 10 anni. Abita di fronte al parco di Talenti.

Davanti casa lo spettacolo della natura, sotto i cumuli di rifiuti con materassi, bauli e sedie.

“Abbiamo lottato anni per avere le telecamere”, racconta. “Poi però le multe sono arrivate a noi, a noi del quartiere".

E perché?

“A me perché ho sbagliato il cassonetto o il colore del sacchetto, non so".

La paradossale storia di una cittadina innamorata della Capitale, che prima ha pagato la multa e poi ha scritto al Sindaco.