Ad Ostia Antica settembre con Masini e tributo ai Queen

Sarà la poesia musicale di Marco Masini a riprendere la programmazione della settima edizione della rassegna 'Il mito e il sogno' al Teatro Romano nel Parco Archeologico di Ostia Antica con il concerto 'T'innamorerai di noi - Oltre 30 anni insieme' , primo concerto di un lungo tour in varie città italiane, per festeggiare la lunga e intensa carriera del cantautore toscano. Marco Masini saluterà tutti i suoi fans che lo hanno accompagnato in tutte le fasi e momenti della sua vita artistica. E poi fino alla fine del mese tantissimi altri spettacoli tra musica e teatro.

Prossime date, il 5 settembre con Bohemian Symphony Orchestral Queen Tribute, uno spettacolo che unisce musica,teatro,grande orchestra e rockband con le voci di Alessandra Ferrari,Roberta Orrù, Andrea Casali e Damiano Borgi che ripropongono i più grandi successi di Freddy Mercury e del suo storico gruppo. E non poteva mancare l'ironia di Pablo & Pedro: il 6 settembre presentano il nuovo spettacolo 'Sembra Ieri', due ore di puro divertimento fra sketch e aneddoti sulla quotidianità con la consueta comicità dello spassoso duo.

Il servizio di Daniela Bruni