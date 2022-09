Alberi, topi, degrado: il grido d'aiuto da viale della Venezia Giulia

Chiedono di essere ascoltati, gli abitanti di viale della Venezia Giulia, zona Villa Gordiani, a Roma. Edifici nati quasi settanta anni fa, pensati come posti accoglienti in cui vivere, per famiglie sfollate da altri quartieri della Capitale. Ci doveva essere tanto verde intorno intorno. Ma oggi gli alberi sono diventati una vera giungla, toccano le grondaie, arrivano in casa. E la manutenzione non si vede, come denuncia uno dei residenti, Massimiliano.