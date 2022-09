Allarme Vespa Orientalis nella capitale

Una vera e propria invasione che sta interessando tutta Roma, dal centro storico fino a Monteverde e Magliana: è quella della vespa orientalis, pericoloso insetto che sarebbe attirato dai rifiuti della Capitale. Il Campidoglio e la Protezione civile - insieme a Ispra e Ama - sono intervenuti ed è stato messo a disposizione il numero verde 800854854: anche per gli esperti la nuova specie è pericolosa.

L'allarme ora è sulle scuole, in vista della riapertura, e nei locali dei centro storico, dove alcuni clienti sono stati attaccati. La vespa orientalis non è un rischio solo per l'uomo ma anche per le api, visto che attacca gli alveari, distruggendoli. L'invito a e non intervenire in autonomia.