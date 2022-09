Riapertura delle scuole: è allarme vespa orientalis

Alla vigilia del rientro a scuola, con molti istituti romani che da lunedì riapriranno aule e mense, cresce l'allarme per la diffusione della vespa orientalis, che potrebbe aver colonizzato questi edifici chiusi ormai da inizio estate. Il rischio è che come accade per i rifiuti gli insetti vengano attratti anche dal cibo preparato a scuola o portato da casa, gli esperti invitano a non farsi trovare impreparati. Al numero vede 800854854 arrivano ogni giorno più di 350 chiamate e anche il comune, con l'assessorato all'ambiente, ha avviato gli interventi nelle aree verdi degli istituti scolastici. Gli addetti ai lavori mancano però al momento di notizie certe.

Il servizio di Filippo Pala