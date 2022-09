Bollette impazzite, chiudono i ristoranti

Una boccata d’ossigeno arriverà dal decreto aiuti bis, finalmente sbloccato in Parlamento dove era fermo da oltre un mese per via dei disaccordi sul superbonus edilizio. Nei 17 miliardi a sostegno di famiglie e imprese infatti ci sono anche alleggerimenti delle bollette, come il congelamento delle modifiche unilaterali dei contratti, l’azzeramento degli oneri di sistema e l’iva sul gas al 5%. Ma per i ristoratori l’arrivo delle ultime bollette è stato un colpo durissimo. I costi di luce e gas, quadruplicati in qualche caso in agosto, a cui si sommano gli aumenti delle materie prime, sono ormai insostenibili. Così in tanti hanno deciso di chiudere. Già una cinquantina, ma potrebbero arrivare a più di un centinaio entro settembre, come spiega nell'intervista Angelo Di Porto, Vicepresidente Confesercenti Roma e Lazio - Fipe.