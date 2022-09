Caracalla hi-tech

L’effetto wow dei turisti è garantito. Grazie alla realtà virtuale ed aumentata le Terme di Caracalla si possono ammirare com’erano nel 200 d.C. Ricostruzioni 3d dettagliatissime realizzate grazie al lavoro decennale degli archeologi che si possono fruire direttamente dall’interno degli ambienti di visita.

Le Terme di Caracalla sono stati il primo sito archeologico al mondo a implementare i visori 3d nel 2017. Ma con il progetto Amor si fa un salto in avanti: grazie alla tecnologia si unisce la fruizione turistica alla conservazione del bene archeologico. E grazie agli smartphone il tutto viene proiettato nel contesto cittadino.

Amor è una partnership pubblico-privato co-finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e supportata da quella Europea (Esa).

Per garantire la manutenzione del sito entrano in gioco anche i droni, i satelliti e i radar. Un monitoraggio hi-tech in grado di individuare spostamenti millimetrici del suolo e degli edifici, fessure nella pietra e formazioni di umidità

Nel servizio di Mauro Scanu interviste a: Francesco Cochetti (Ricerca e sviluppo CoopCulture); Giovanna Barni, Consigliere delegato Innovazione CoopCulture; Nicole Dore, Project manager Progetto Amor - Nais