Casa distrutta in un incendio a Roma. Nessun ferito

Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo che ha completamente distrutto un appartamento al secondo piano di una palazzina nella zona di Fidene a Roma. Vigili del fuoco a lavoro. Nessuna persona è rimasta ferita. Alcune famiglie che abitano nel palazzo sono state provvisoriamente evacuate dalle proprie abitazioni. Sono intervenuti gli operatori del 118.