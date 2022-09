Ettore Rosato (Iv): "Non c'è più un centrodestra, c'è una destra a trazione Meloni"

"Se questi dati verranno confermati, non c'è più un centrodestra, c'è una destra a trazione Meloni, se sapranno essere uniti potranno governare il paese. Noi siamo soddisfatti dei risultati che stanno arrivando. Un mese fa non esisteva il terzo polo. In un mese abbiamo fatto un risultato straordinario. C'è un pezzo di Italia che non si riconosce né nella destra né nella sinistra". Così ai microfoni del Tg3 Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, che ha concorso alle elezioni in una lista unitaria con Azione di Carlo Calenda.