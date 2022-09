Formia, violento nubifragio, esonda un torrente: fiume di fango lambisce le case

Un violento nubifragio si è abbattuto su Formia, nel sud pontino, in particolare in un quartiere dove è esondato un torrente, il Rio Fresco. Nel video girato da alcuni cittadini si vede il rio, diventato fiume di fango, lambire le case, con alcuni residenti della zona che gridano «aiutateci», «aiuto». La pioggia battente, che ha imperversato tutta la giornata lungo la costa Pontina e nell'entroterra, ha creato molti disagi, paura tra la popolazione, danni e problemi alla viabilità. I mezzi sono a lavoro e al momento non risultano dispersi. Una ventina le persone evacuate.