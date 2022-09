Frane e alluvioni: clima e cemento rendono Roma fragile

Roma città sempre più fragile ed esposta al dissesto idrogeologico, con costi che possono essere elevatissimi, anche a causa di clima e cemento. I fenomeni estremi che hanno già colpito altre zone possono provocare frane e alluvioni in una capitale a forte rischio, dove 42mila persone vivono in zone con pericolo di eventi franosi e 74mila in aree a rischio allagamento.

Per Roma esistono ampi studi sulle frane storiche, che hanno colpito in passato zone come Via Bassi a Monteverde e Viale Tiziano ai Parioli, ma anche Balduina, Trionfale, Gianicolo e il centro storico, a partire dai crolli della Rupe Tarpea del Campidoglio.

Nel servizio intervista a Michele Munafò, curatore report consumo suolo Ispra