Garibaldini e antica Roma. A Mentana si rilanciano i due musei

Vanta una storia plurimillenaria la città di Mentana a poco più di venti chilometri da Roma: ora le sue due anime più importanti, quella romana dell' antica Nomentum e quella garibaldina della battaglia di Mentana sono in pieno fermento per raccontarsi sempre più a cittadini e visitatori. Il Museo Garibaldino, che ricostruisce la storica battaglia di Mentana, conserva preziosi cimeli e una straordinaria collezione di camicie rosse, alcune delle quali recentemente restaurate. Il Museo Civico Archeologico, ospitato in un edificio storico, testimonia, attraverso una serie di ritrovamenti, la storia dell' antica Mentana e del Municipio Romano di Nomentum. I due musei riaprono, dopo la pausa estiva, sabato 3 settembre alle ore 15.