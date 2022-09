I cibi del territorio raccontati da chi li coltiva

I sapori e i profumi della campagna arrivano in città con i Mercati di Campagna Amica, iniziativa di Coldiretti che dà la possibilità di acquistare prodotti di stagione, selezionati e a km zero direttamente dagli agricoltori. Appuntamento al Circo Massimo con iniziative rivolte anche ai più piccoli per insegnare loro i principi dell'economia circolare, la cultura del “non spreco” ma anche l'arte della pasta fresca.

Rossella Santilli