I ragazzi di Fridays For Future

Anche quest'anno, a Roma, come in altre 14 città italiane, la manifestazione per il clima dei Fridays For Future. Il corteo, partito alle 9 da piazza della Repubblica, ha attraversato vie e piazze della Capitale fino a via dei Fori Imperiali. In migliaia sono scesi in piazza per portare al centro del dibattito pubblico i temi e le misure necessarie per risolvere la crisi climatica.

Il servizio di Rossella Santilli