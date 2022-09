Identificati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù i primi casi di contagio da virus influenzale "aus

Identificati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù i primi casi di contagio da virus influenzale "australiano". Si tratta di 16 bambini giunti ai pronto soccorso dell'ospedale da fine giugno a oggi per problemi all'apparato respiratorio. Dal 1 ottobre in Italia partirà la somministrazione del vaccino aggiornato che prevede la copertura anche per il ceppo H3N2. Nel servizio di Nazario Basili l'intervista a Carlo Federico Perno, responsabile di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia del Bambino Gesù di Roma