Il ricordo di Willy nel secondo anniversario della sua morte

Era il 6 settembre 2020, quando Willy Monteiro Duarte, 21 anni, originario di Capoverde ma residente a Paliano, veniva ucciso per difendere un suo amico in difficoltà. Un omicidio cruento che sconvolse l'intero paese per la violenza con la quale quattro ragazzi di Artena, i due fratelli Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, si sarebbero scagliati sul giovane. Oggi il sindaco di Colleferro ricorda Willy intitolandogli una piazza nel luogo in cui fu ucciso. Alle 18, nella chiesa di S.Andrea amici, parenti e tante persone comuni si stringeranno intorno alla famiglia del ragazzo.