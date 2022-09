La Sapienza presenta il primo corso di laurea magistrale in Italia in Gender Studies

Un corso che va arricchire l'offerta formativa per l'anno accademico 2022/2023: una laurea magistrale in Gender Studies che utilizza un processo multidisciplinare unendo lo studio dei processi economici, culturali, sociali e politici sulla base dei quali si producono squilibri e disuguaglianze fondate sul genere all'analisi e allo sviluppo di una forma di comunicazione inclusiva e non discriminatoria. Nel servizio di Donatella Ansovini, l'intervista alla professoressa Paola Panarese, presidente corso laurea magistrale in Gender Studies