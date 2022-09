Ladro in azione alla Muratella, incastrato dalle telecamere

Danneggia auto in sosta per rubare

Arriva con la bici in un parcheggio nei pressi della stazione Muratella, a Roma. Si guarda intorno, poi si avvicina a un'auto in sosta, rompe il vetro e ruba uno zaino. Un video della Polizia locale immortala il ladro in azione. A incastrarlo proprio i filmati delle telecamere della zona. L'uomo, un 45enne, è stato identificato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per furto con danneggiamento.