Luciana Lamorgese: "Voto ordinato, affluenza quasi definitiva al 63,81%"

"Nonostante un periodo difficile abbiamo avuto un ordinato svolgimento delle operazioni elettorali". Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, lo dice dal Viminale, ringraziando le forze dell'ordine per aver "garantito un democratico svolgimento delle operazioni di voto". Come spiega la titolare del Viminale "sono iniziate da circa un'ora le operazioni di spoglio delle schede per il Senato e si proseguirà per la Camera" con "risultati in continuo aggiornamento". Dall'affluenza al voto "quasi definitiva", mancando un centinaio di comuni, emerge "una percentuale del 63,81% degli elettori" partecipanti. Si tratta dunque di "circa il 9% in meno" rispetto alle precedenti elezioni politiche "quando fu del 72,9%", precisa Lamorgese.