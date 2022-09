“Lucio Dalla - Anche se il tempo passa”, la mostra-evento, dedicata allo straordinario percorso umano e artistico di uno dei più amati cantautori italiani, approda al Museo dell'Ara Pacis a Roma. Documenti, foto, copertine di dischi, video, oggetti, abiti di scena, locandine dei film, la ricca collezione di cappelli e berretti restituisco al pubblico un ritratto inedito di Lucio Dalla. Un viaggio che parte dall'infanzia per arrivare fino agli ultimi giorni di vita. Un lungo lavoro di ricerca, curato da Alessandro Nicosia, si snoda in dieci sezioni. Una è totalmente inedita, quella sul rapporto tra Dalla e Roma. Un viaggio visivo e sensoriale, un'esperienza immersiva, che trasforma lo spazio espositivo in una scatola scenica. Nel servizio di Antonella Pallante le interviste al curatore della mostra, Alessandro Nicosia, a Renzo Arbore e a Carlo Verdone.