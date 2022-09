Mancano personale e mezzi, in piazza i pompieri

Mezzi e attrezzature fatiscenti, poco personale, stipendi bassi, assenza di tutela sanitaria: i Vigili del fuoco si chiedono come sarà il loro futuro e protestano. Sono scesi in piazza a Roma i sindacati che rappresentano il corpo, con lo slogan “quale futuro per i vigili del fuoco”, chiedendo al governo di migliorare la loro condizione lavorativa, che li vede in prima linea a supporto della popolazione. Nella capitale rappresentanze provenienti da tutto il Lazio, con pompieri provenienti dalle province di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. A Roma gravi i problemi di organico e mezzi. La prima riposta sono le assunzioni, con graduatorie già esistenti solo da scorrere.

Nel servizio di Filippo Pala le interviste a Lucio Truscia, Coordinatore Fp Cgil Roma e Giuseppe Zincola, Segretario Fns Cisl del Lazio