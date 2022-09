Misure anticrisi per l'inizio dell'anno scolastico a Frosinone

Con l’inizio dell’anno scolastico a Frosinone, arriva lo zaino solidale. È una iniziativa del Comune per venire incontro alle tante famiglie che non riescono ad acquistare il corredo scolastico per i propri figli. Si punta sul risparmio energetico per arginare le difficoltà economiche a causa del caro energia. Anche la Asl di Frosinone mette in campo iniziative per evitare costi eccessivi.

L'inviata Isabella Di Chio

Nel servizio: Mara Bufalini, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Frosinone, Luigi Ricciardi, Caritas di Frosinone