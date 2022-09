Monsignor Pompili saluta i fedeli in un clima di commozione

Tutta la comunità ha partecipato alla messa davanti alla cattedrale per salutare monsignor Domenico Pompili. Dopo sette anni il vescovo di Rieti lascia questa terra per guidare la chiesa di Verona.

L’emozione è forte e don Domenico, come lo chiamano tutti, si commuove durante l’omelia nella quale ha citato Simon Weil: “Non è dal modo in cui un uomo parla di Dio, ma dal modo in cui parla delle cose terrestri, che si può meglio discernere se la sua anima ha soggiornato nel fuoco dell’amore di Dio”. Tanti gli applausi anche al termine della celebrazione eucaristica.

Un abbraccio corale da parte di una comunità ferita dal terremoto del 2016. Il servizio di Isabella Di Chio