Quando Re Carlo visitò Amatrice devastata dal terremoto

Una devastazione terrificante. Queste la parole pronunciate da Re Carlo terzo d'Inghilterra, all'epoca ancora principe di Galles, il 2 aprile del 2017, in visita in una Amatrice distrutta dal sisma del 24 agosto dell'anno precedente. Carlo, accompagnato quel giorno da Camilla, prese l'impegno a partecipare alla rinascita del borgo, di cui visitò il simbolo - la torre civica - per poi soffermarsi sul memoriale dedicato alle 299 vittime, tra cui anche tre cittadini britannici.



Un incontro con la comunità, non solo un appuntamento formale, in cui il futuro Re ha effettivamente parlato con gli amatriciani, mostrando solidarietà e partecipazione per le loro perdite. Lo stupore di Carlo per una devastazione oltre l'immaginato, la voglia di contribuire a una ricostruzione oggi ancora in corso, e chissà che la grande attenzione mostrata cinque anni fa dal principe possa riportarlo ad Amatrice anche ora che è diventato king Charles.