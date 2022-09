Renato Zero conquista il Circo Massimo

L'attesa è terminata. Renato Zero ha dato finalmente il via ai festeggiamenti per i suoi 55 anni di carriera e il traguardo dei suoi 70 anni + 2. Spegnerà le candeline il 30 settembre. Ieri sera la prima data di sei concerti-evento, tutti sold out. Attese in totale 100.000 persone da tutt'Italia. Renato abbraccia il Circo Massimo regalando oltre 30 brani. Il pubblico dei “sorcini” canta e si commuove insieme al suo “gladiatore del cuore”. Per la prima data, ospiti a sorpresa, Jovanotti, Fabrizio Moro, Morgan, i Neri per Caso, Panariello. La festa continua stasera e domani. E poi il 28 e 30 settembre, con gran finale il 1° ottobre. Ma non chiamatele repliche. Ogni data avrà una scaletta e ospiti diversi.

Il racconto della prima serata nel servizio di Antonella Pallante, montaggio Roberto Filippini