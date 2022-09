Riccardo Ricciardi (M5s): "Il centrodestra ha questa maggioranza per le decisioni scellerate del Pd"

"Qualche mese fa ci davano per morti, se questi dati sono confermati siamo il terzo partito. Date le premesse, è un risultato importante. La differenza l'hanno fatta la chiarezza del nostro messaggio e tutta la comunità dei 5s che si è unita attorno a Giuseppe Conte e ha raccontato in campagna elettorale la sua idea di paese". Lo ha detto Riccardo Ricciardi del Movimento 5 stelle intervenendo a Porta a Porta su Rai1. "Il centrodestra - aggiunge Ricciardi - ha questa maggioranza perché il Pd ha condotto le alleanze in maniera scellerata"