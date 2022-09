Rincari anche in parrocchia

Padre Mario Pesci, parroco di San Leonardo Murialdo a Viterbo, raffronta le bollette della sua parrocchia. Quelle dello scorso anno con quelle di quest'anno. A giugno 2021 250 euro. Giugno 2022 quasi 600 euro. "In prospettiva" ci dice, "per risparmiare bisognerà ridurre anche il numero delle messe". Le campane quelle elettrificate, rischiano di diventare più silenziose. I campanili meno Illuminati e le chiese più fredde. Il caro bollette si fa sentire anche qui. I sacerdoti cercano di correre ai ripari. "Nell'immediato", aggiunge don Mario Pesci, "pensiamo di far suonare le campane solo nel fine settimana. Limiteremo l'illuminazione del campanile a poche ore della notte. Useremo massima attenzione nell'utilizzo dell'impianto di riscaldamento". Nella parrocchia di Santa Maria del Giglio, a Montefiascone sempre in provincia di Viterbo, retta da don Domenico Bandini, per far quadrare i conti, i rintocchi delle campane si possono sentire soltanto due volte al giorno. Alle 12:00 e all' Ave Maria. Il riscaldamento è regolato al minimo e vengono accese soltanto le luci indispensabili. "Dopo la pandemia, che ha visto la chiusura delle chiese, poi il numero ridotto, ora le bollette. Per le parrocchie che vivono di offerte, sono tempi duri", dice don Domenico. La questione tocca anche i parrocchiani. "Dovremmo essere pronti ad affrontare qualche piccolo sacrificio". Ci dice un signore poco poco prima di entrare in chiesa per partecipare alla messa. "Dovremmo sentirci coinvolti anche noi Fedeli cercando di contribuire un po' di più, anche economicamente, alla vita parrocchiale". Intanto, la prossima settimana, sia nella diocesi di Viterbo che in quella di Civita Castellana i preti si incontreranno per decidere iniziative comuni in tema di risparmio energetico.

Il servizio di Nazario Basili