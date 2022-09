Venezia. La biennale di musica contemporanea assegna al Lazio i premi più importanti

E’ in corso il 66mo Festival Internazionale di Musica Contemporanea diretto da Lucia Ronchetti e prodotto dalla Biennale di Venezia.

Leone d'oro alla carriera a Giorgio Battistelli di cui vengono presentati tre lavori fondanti del suo teatro sperimentale: Jules Verne, Orazi e Curiazi e Experimentum Mundi che concluderà il festival il 25 settembre.

Il compositore laziale è stato premiato per le sue innovazioni nell'ambito del teatro musicale. La sua opera più famosa, con più di 800 repliche in tutti i continenti è EXPERIMENTUM MUNDI del 1981, dove l'autore faceva salire in scena gli artigiani del suo paese, Albano Laziale, che diventavano protagonisti della sua musica per immagini.

Leone d'argento della Biennale Musica 2022 al trio di percussionisti romani Ars Ludi- Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi, Gianluca Ruggeri per il virtuosismo esecutivo, in quanto interpreti ideali del nuovo repertorio di teatro strumentale hanno contribuito a creare una nuova visione della produzione musicale contemporanea.

Nel servizio l'intervista al compositore Giorgio Battistelli, Leone d’Oro Biennale Musica 2022