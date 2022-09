A Roma via l'amianto da 111 scuole

Sono 111 i progetti per la rimozione dell'amianto in altrettante scuole superiori del territorio della Città Metropolitana di Roma, per un investimento complessivo di quasi 10 milioni di euro regionali dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Questi gli obiettivi generali del programma di interventi presentato oggi a Palazzo Valentini. Il Piano di rimozione dell'amianto riguarderà 48 scuole del quadrante nord del territorio metropolitano, 41 del quadrante sud e 22 del quadrante est. Sono 77, invece, le strutture collocate nel territorio comunale di Roma.

Tra le scuole interessate, spiccano per rilevanza gli interventi per gli istituti superiori Montale in via di Bravetta (1 milione di euro), Tacito di via Vinci in zona Trionfale (960mila euro), Archimede-Pacinotti di via Montaione in zona Val Melaina (780mila euro), "Via Domizia Lucilla" in via Cesare Lombroso al Trionfale (680mila euro), l'Istituto Superiore in Piazza della Resistenza a Monterotondo (540mila euro), "Federico Caffè" in via Fonteiana (500mila euro),"J.F. Kennedy" in via Nicola Fabrizi (500mila euro).E ancora: l'Istituto Superiore in via Sarandi al Tufello (460mila euro), la succursale in via del Tufo dell'Istituto Superiore "Von Neumann" in zona Monti Tiburtini (320mila euro), il "Lucrezio Caro" in via Venezuela (330mila euro), il "Louis Pasteur" di via Barellai in zona Trionfale (300mila euro), il Tasso-Righi in via Sicilia e in via Campania (260mila euro) e la succursale del Liceo Scientifico Galileo Galilei a Santa Marinella (205mila euro).

Il servizio di Antonia Moro