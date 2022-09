Scuola e covid: "Non esiste il rischio zero, ma si torni alla normalità"

Rientro in classe per oltre 600mila studenti nel Lazio

La vita che si rimette in moto. Domani, la campanella suonerà nel Lazio per oltre 600mila studenti, dai piccoli delle materne ai grandi delle superiori.

Un ritorno sui banchi che segna anche un ritorno alla normalità, dopo due anni di mascherine, ingressi scaglionati, Dad e distanziamento.

Tornano la ricreazione e perfino il compagno di banco. “Non sappiamo come evolverà il quadro pandemico, non si esiste il rischio zero, ma è importante che si torni all'affettività pre-Covid”, l'augurio dell'infettivologa Elena Bozzola, Segretario della Società Italiana di Pediatria.