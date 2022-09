Una giornata di natura e cultura a Villa Gregoriana

E' un evento dedicato strettamente all'osservazione attenta e consapevole del paesaggio, prezioso elemento identitario di territori e comunità: ed è in occasione della IX edizione della giornata del Panorama, l'evento che dal 2014 il FAI-Fondo Ambiente Italiano organizza in collaborazione con la Fondazione Zegna in tutta Italia, che si può fare - nel Lazio - una visita guidata al Parco di Villa Gregoriana, a Tivoli.

Una passeggiata che permette di scoprire la storia di questo splendido paesaggio ripercorrendo tutte le sue fasi evolutive, dal progetto del giardino romantico alla trasformazione del parco dall'800 ad oggi.

Una giornata di natura e cultura in uno dei parchi con il salto della cascata artificiale di Villa Gregoriana sul fiume Aniene, uno degli affacci più suggestivi e di valore storico in Italia.

Nel servizio di Daniela Bruni: