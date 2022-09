Alla Biblioteca Angelica 90 artisti in mostra

Una istantanea del mondo creativo.

Il volume "Protagonisti del tempo d'arte" dell’artista e curatrice Angiolina Marchese.

Si è aperta a Roma, nel cuore iconico della Biblioteca Angelica a piazza Sant'Agostino, una esposizione con 90 artisti da tutta la penisola e anche d’oltralpe.

Non solo testi e parole ma un percorso nelle arti che lega pittura, scultura, fotografia, performances e design.

Le opere esposte vogliono essere un richiamo non solo per intenditori ma per tutti coloro che sono alla ricerca del bello. Il critico d’arte Roberto Litta presenta le opere presenti.

La mostra rimarrà aperta fino a lunedì prossimo.