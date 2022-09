Droga al Pigneto: la polizia arresta 3 persone

Quartiere Pigneto, uno dei principali epicentri della movida romana. È qui che i poliziotti del Commissariato San Lorenzo hanno fermato un uomo di 31 anni.

Alla vista degli agenti lui si infila in bocca una pallina che cerca di deglutire. Ma l'operazione non riesce. I poliziotti accertano che si tratta di un ovulo di cocaina. Scattano le perquisizioni nell'auto - dove vengono trovati altri tre grammi di droga - e nell'appartamento che si trova dall'altro capo della città. E qui la scoperta. La polizia sorprende due ventiquattrenni, moglie e cognato dell'uomo fermato, impegnati a confezionare dosi di cocaina. Nell'appartamento c'è anche una pistola Beretta 9/21 con la matricola abrasa, quattro etti di hashish e mille euro in contanti.

Per tutti e tre scatta l'arresto. Il bilancio degli arresti per droga nella capitale è di 17 persone solo questa settimana