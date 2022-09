Robotica, elettronica avanzata e intelligenza artificiale

Una pellicola in gel capace di estrarre l'acqua dall'aria nel deserto. Il controller senza pedaliera per rendere accessibile il mondo dei simulatori di guida alle persone con problemi agli arti inferiori. L'applicazione per chi soffre di sclerosi multipla, ma anche il taxi volante, il latte sintetico. Robotica, realtà virtuale e poi ovviamente l'aspetto green: il kit per costruire una barca ecosostenibile o il progetto per usare la luce non solo per illuminare uno spazio, ma anche come mezzo di trasmissione dati e navigare su internet.

Maker Faire Rome 2022 dal 7 al 9 ottobre nell'area del Gazometro Ostiense, da dieci anni avanti nel futuro per raccontare l'innovazione a imprese, scuole, università, centri di ricerca ma anche appassionati. La manifestazione, promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata da Innova Camera, ha un impegno: rendere l’innovazione accessibile e fruibile con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno.

Nel servizio di Davide Fiorani l'intervista a Lorenzo Tagliavanti - presidente Camera di Commercio Roma