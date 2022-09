Musei gatuiti a Roma, successo dell'iniziativa della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Una domenica ad ingresso gratuito per i musei statali e civici e i siti archeologici della Capitale. L'iniziativa è promossa da Roma Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Si va dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica, alla Galleria d'Arte Moderna, ai Musei di Villa Torlonia, le aree archeologiche dei Fori Imperiali e poi i Musei Capitolini dove si potranno visitare diverse esposizioni che consentono di capire al meglio i fasti dell'antica Urbe: come 'Domiziano imperatore. Odio e amore,’ la mostra che racconta la figura complessa dell'ultimo imperatore della dinastia Flavia e la vastità del suo impero con oltre 100 opere. Nell'ambito del contemporaneo il Museo di Roma in Trastevere propone ‘Arctic Tales’, due reportage fotografici di Valentina Tamborra alla scoperta dell'Artico e infine, ultimo giorno per visitare al Museo dell'Ara Pacis, con l'eccezione dell'ingresso a pagamento, la mostra su Robert Doisneau, uno dei padri fondatori del foto giornalismo di strada, 130 scatti in bianco e nero del Maestro illustrano la quotidianità della vita parigina e delle banlieues, dal dopoguerra alla fine degli anni 50.