Riqualificazione del sottopasso Turbigo: tutelare i senza fissa dimora, dicono le associazioni

Entro fine anno sarà messo in sicurezza e riqualificato il tunnel che collega Via Marsala e via Giolitti e passa sotto i binari della stazione Termini. Il progetto sarà finanziato da Rete Ferroviaria Italiana e Comune di Roma. 190mila euro per pulizia dei muri, rafforzamento dell'illuminazione e installazione di barriere tra i piloni della galleria. È proprio quest'ultimo punto, che ha la finalità di impedire lo stazionamento dei senza fissa dimora, ha suscitato la reazione di alcune associazioni che portano avanti progetti a sostegno di chi vive in strada, come ad esempio Nonna Roma. “Un'architettura urbana ostile nei confronti dei poveri” così si è espressa.

Il Comune attraverso le parole dell'assessora alle politiche sociali Barbara Funari, assicura che l'amministrazione è alla ricerca di uno stabile nelle vicinanze di piazza dei 500 da destinare a chi non ha dimora propria. Verrà inoltre aperto entro il 2025, anno del Giubileo, uno sportello informativo probabilmente utilizzando i tendoni usati per la campagna vaccinale. Certamente c'è il tema dell'incolumità. Questo come altri sottopassi cittadini è estremamente pericoloso, ma per molte persone che hanno alle spalle traumi e fallimenti relazionali, non è facile lasciarsi la strada alle spalle. L'appello è quello di unire le forze per accompagnarle verso i servizi, soprattutto utilizzando le unità di strada.

Nel servizio Federica Borlizzi, associazione Mamma Roma e Fabrizio Schedid associazione Binario 95.