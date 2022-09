Dopo 11 anni riapre a Corviale l'istituto comprensivo

Dopo uno stop lungo oltre 11 anni, la Scuola in via Mazzacurati a Corviale è di nuovo aperta e operativa. L’inaugurazione è avvenuta oggi nella settimana dell'apertura del nuovo anno scolastico alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessora alla Scuola Claudia Pratelli, dell’Assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini e del Presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi.

Il plesso raggruppa in un unico immobile a pianta molto articolata, che si sviluppa su due piani, il micronido, la scuola dell’infanzia, l’elementare e la media statale e può ospitare complessivamente fino a 360 alunni.

La Scuola Mazzacurati fu costruita alla fine degli anni ‘80 e fu realizzata con la tipica tecnologia a pannelli prefabbricati utilizzati in quel periodo.

Proprio per queste caratteristiche è stata oggetto fin dagli anni 2000 dei primi segni di degrado che progressivamente sono andati aumentando fino a far interdire l’uso dell’edificio.

Nel 2008 fu avviato un importante percorso partecipato per rifunzionalizzare gli ambienti connessi allo studio e gli ampi locali che offriva la scuola in coerenza con le esigenze degli abitanti. Infine, con il progressivo finanziamento degli interventi radicali di ristrutturazione interna ed esterna, si è arrivati al completo rifacimento dell’intero plesso.

Il progetto, a cui ha contribuito anche Guendalina Salimei, infatti, parte dall’interpretazione di queste esigenze, prevedendo quindi, oltre agli ambienti scolastici, diversi spazi di socializzazione tra i quali l’ampia palestra, il laboratorio, il teatro ed il patio.