Montesacro ancora traffico in tilt dopo gli allagamenti. Acea al lavoro per individuare le cause

L'acqua è tornata a scorrere, questa volta dai rubinetti delle due palazzine rimaste all'asciutto dopo l'esplosione di una grossa condotta in viale Jonio.

Appena 24 ore fa il tratto all'angolo con via Bandello si era trasformato in una gigantesca pozzanghera, con auto bloccate nel guado e marciapiedi sommersi.

Acea fa sapere che i propri tecnici sono stati al lavoro fino a tarda notte per ripristinare il servizio idrico interrotto per permettere la riparazione della falla.

Un incidente le cui cause rientrano nell'ordine delle cose per una parte della rete idrica che è già oggetto di un piano di sostituzione ed efficientamento che dovrebbe essere finanziato con il soldi del PNRR.

Il danno si è verificato in un punto importante della rete e il rischio era che - per le riparazioni - fosse necessario sospendere la fornitura d'acqua a tutto il terzo municipio.

Nel servizio di Valentina Fenu l'intervista a Paolo Marchionne, Presidente Municipio Roma III