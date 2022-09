Sparatoria a Torre Angela

Spari in strada a Torre Angela, in via Atlante. E' successo due sere fa, ora di cena, nella stessa strada dell'agguato all'ufficio postale dello scorso luglio. Cinque i bossoli ritrovati sul terreno. Ferito un 38enne di Lisbona - tutti lo chiamano “il portoghese”, con precedenti di polizia. Fermato un 27enne.

Il servizio di Valentina Fenu