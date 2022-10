Uno scambio alla pari a Castel Sant'Elia

Leonello con la moglie e un figlio vive a Castel Sant'Elia, nel viterbese. Ha perso il lavoro e non sempre riesce conciliare il mangiare con il pagare le bollette. Così ha chiesto al Comune di poter accedere al "baratto amministrativo". Il Comune di Castel Sant'Elia, primo nella Tuscia, ha adottato un provvedimento grazie al quale, le persone con reddito Isee inferiore a 12.000 euro, possono convertire le tasse in lavori utili alla collettività, come curare i parchi, i giardini o pulire gli uffici comunali.

Per il sindaco di Castel Sant'Elia, Vincenzo Girolami, non si tratta di illusione fiscale ma di un modo per di far conciliare i bisogni di chi da solo non ce la fa con la necessità di mantenere il decoro nel paese. "Ci siamo accorti, attraverso l'Ufficio Tributi, del considerevole numero di contribuenti morosi per necessità. Così è nata l'idea" ha detto il primo cittadino castellese. Nella Tuscia anche altri comuni hanno pensato di adottare la stessa iniziativa.

Nel servizio di Nazario Basili parla anche il Sindaco di Castel Sant' Elia, Vincenzo Girolami