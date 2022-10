A SHTTL di Ady Walter il Premio del pubblico FS

SHTTL, firmato dal regista argentino Ady Walter, è il film vincitore del “Premio del Pubblico FS”. E' stato girato tra Francia e Ucraina ed è ambientato nel 1941. Il regista argentino usa il piano sequenza e il bianco e nero come strumenti per calare lo spettatore dentro la realtà di un mondo ebraico, tra ricostruzione filologica e allusione al presente. “Siamo molto felici di aver contribuito a dar voce al pubblico che ha scelto SHTTL", ha affermato Luca Torchia, Direttore Comunicazione Ferrovie dello Stato, che ha sottolineato come, oltre ad accompagnare ogni giorno gli italiani alla scoperta di città e borghi e collegare tra loro i territori, FS avvicina le persone al mondo dell’arte e della cultura, in ogni sua forma e manifestazione.