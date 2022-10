Accanto alla Festa del Cinema di Roma da sempre

Elena Goitini, AD di BNL e responsabile di BNP PARIBAS ITALIA spiega l'importanza di sostenere il mondo del cinema con azioni concrete, come il premio per la Miglior opera prima che è andato al film Causeway di Lila Neugebauer con l'attrice Jennifer Lawrance, che interpreta una giovane reduce dell’esercito americano. Dopo essere stata ferita gravemente in Afghanistan deve recuperare fisicamente e psicologicamente dal trauma subito. Una volta finito il periodo di riabilitazione è costretta a tornare a casa dalla madre e nel quartiere della periferia di New Orleans dove è nata e cresciuta. Il suo desiderio è quello di tornare in servizio il prima possibile e lasciare un luogo da cui era già fuggita una volta. L’amicizia con James, anche lui segnato da una tragedia personale, la aiuta a capire cosa vuole realmente da questa seconda possibilità che la vita le sta offrendo.